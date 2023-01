1923: Brandon Sklenar anticipa qualche dettaglio sul futuro di Spencer

Brandon Sklenar ha condiviso qualche anticipazione riguardante il futuro di Spencer nella serie 1923.

Non proseguite, ovviamente, se non volete anticipazioni sullo spinoff di Yellowstone.

L’attore, intervistato da TVLine, ha infatti parlato di cosa accadrà dopo che il suo personaggio, convinto dalla fidanzata Alexandra, ha aperto il pacco di lettere inviate dalla sua famiglia e che stava portando con sé da quando era stato in guerra. La coppia le ha lette insieme e si è quindi scoperto che John, fratello di Spencer, è morto in un’imboscata compiuta da alcuni allevatori di pecore e che anche suo zio Jacob ha perso la vita.

Sklenar ha spiegato al sito:

Una volta che si è stati distanti così a lungo, non vuoi quasi sapere perché è troppo doloroso da sapere. E penso che ci sia qualcosa nella sua mente in cui stava anticipando cosa avrebbero detto quelle lettere: ‘Qualcuno è morto. Qualcosa è accaduto'”.

Spencer ora sa che il ranch dei Dutton è minacciato e l’attore ha ammesso:

Posso dire che entra in azione immediatamente per tornare a casa. Non diventa più facile per nessuno, posso dirlo, nel classico stile Taylor Sheridan.