6666: tutto quello che sappiamo sulla prossima serie di Taylor Sheridan, spin-off di Yellowstone

Taylor Sheridan, creatore di Yellowstone, è semplicemente inarrestabile. Il produttore ha creato un fenomeno televisivo con Yellowstone e ha ampliato il suo impero con diversi spin-off che stanno ottenendo un ottimo successo in tutto il mondo. Se siete fan del franchise, conoscerete i prequel 1883, che ha debuttato nel 2021, e 1923, che ha debuttato lo scorso dicembre, oltre agli altri show di Sheridan come The Mayor of Kingstown e Tulsa King.

Attualmente, il creatore sta lavorando a una nuova serie spinoff di Yellowstone, intitolata 6666. La serie seguirà le vite dei cowboy che vivono e lavorano nel ranch 6666 (pronunciato “Four Sixes“) del Texas. I fan di Yellowstone hanno già visto questo ranch: l’enorme proprietà è stata introdotta per la prima volta nella quarta stagione, quando il manovale Jimmy (Jefferson White) è stato mandato lì per cercare di rimettersi in sesto. È riapparso nel settimo episodio della quinta stagione, quando John Dutton (Kevin Costner) ha preso in considerazione l’idea di mandare lì il suo bestiame per l’inverno e Beth (Kelly Reilly) ha avuto l’ispirazione di iniziare a vendere carne di manzo a marchio Yellowstone dopo aver visto il florido sito web del 6666 (si trattava di un product placement ben integrato per una società di cui Sheridan è co-proprietario, vero?).

6666 è ancora in fase di sviluppo presso Paramount Network ed è passato più di un anno e mezzo da quando è stato annunciata.

Secondo un comunicato stampa di Paramount+, la serie esplorerà la storia del leggendario 6666 Ranch. “Fondato quando i Comanches dominavano ancora il Texas occidentale, nessun ranch in America è più intriso di storia del West del 6666. Questo ranch è sinonimo dello sforzo spietato di allevare i cavalli e il bestiame più belli del mondo e, in ultima analisi, è il luogo in cui nascono e si formano i cowboy di livello mondiale“.

Chi reciterà in 6666?

Non è stato annunciato ancora alcun membro del cast; tuttavia, nella quarta stagione di Yellowstone, Jimmy è stato mandato al Four Sixes per essere rimesso in forma. Si è innamorato del posto e ha deciso di rimanere invece di tornare allo Yellowstone Ranch. Tuttavia, è stato annunciato che White e Kathryn Kelly, che interpreta Emily, la ragazza di Jimmy incontrata ai Four Sixes, torneranno a Yellowstone come series regular. Forse questo significa che continueranno a fare da sfondo alla nuova serie per tutta la quinta stagione di Yellowstone. O forse Rip (Cole Hauser) e Beth intraprenderanno un viaggio che finirà al 6666, come accennato nel settimo episodio della quinta stagione, quando John assegnò a Rip il compito di trasportare metà del bestiame di Yellowstone in un luogo con un inverno mite, e Beth disse che sarebbe venuta con lui.

In ultima analisi, è forse improbabile che Rip e Beth lascino Yellowstone, ma la serie principale sta sicuramente preparando qualcosa in riferimento a 6666. Sembra più probabile che la sesta stagione passerà un po’ di tempo al ranch, magari con Rip e Beth, e che poi da lì parta eventualmente lo spin-off. In un’intervista rilasciata da Sheridan a Deadline si legge che gran parte della sesta stagione sarà girata al 6666, dove Sheridan ha la sua base operativa.

All’inizio di febbraio si è diffusa la notizia che Kevin Costner avrebbe lasciato Yellowstone e che era in fase di sviluppo un nuovo spin-off di Yellowstone con Matthew McConaughey. Può darsi ma non è ancora stato ufficializzato nulla. Tuttavia, Sheridan è noto per la capacità di attirare grandi star per i suoi progetti, quindi non è da escludere.

La storia del ranch

Secondo la leggenda, Samuel Burnett vinse il ranch in una partita a carte con quattro sei. I suoi discendenti, tuttavia, negano questa ipotesi e sostengono che il nome del ranch derivi dal fatto che Burnett marchiò il suo primo esemplare di bestiame con “6666”. Si dice “quattro sei”, non “sei sei sei sei” o “sessantasei sessantasei”.

Sheridan ha acquistato il ranch Four Sixes nel maggio del 2021, dopo che il precedente proprietario era deceduto nel 2020: era la prima volta che il ranch veniva venduto in oltre 150 anni. Fu fondato dal ranchero e petroliere Samuel Burnett nel 1900 e si estende su tre contee e oltre 450.000 acri in Texas. Burnett morì nel 1922 e il ranch passò di generazione in generazione alla pronipote Anne Windfohr Marion.

Anne Windfohr Marion era un’allevatrice e una donna d’affari che ha ricoperto la carica di presidente della Burnett Oil Company. Ha fondato il museo Georgia O’Keeffe a Santa Fe, nel Nuovo Messico, ed è stata inserita nella Hall of Great Westerners del National Cowboy and Western Heritage Museum e nella American Quarter Horse Hall of Fame. Si è sposata quattro volte e ha posseduto sette case, tra cui una villa a Fort Worth e un appartamento sulla Fifth Avenue a New York. È entrata più volte nella lista dei miliardari di Forbes, tra cui nel 2006, quando il suo patrimonio netto è stato stimato in 1,1 miliardi di dollari. Speriamo che in 6666 ci sia un personaggio basato su di lei, perché sembra più grande della vita.

Che cosa ne pensate? Che cosa vi aspettate da 6666? Ditecelo nei commenti.