Nel corso dei suoi interventi con la stampa in occasione del recente lancio di Beau ha paura, Patti LuPone ha parlato della sua partecipazione ad Agatha: Coven of Chaos, l’attesa serie spin-off di WandaVision in cui interpreterà una strega chiamata Lili Calderu.

Parlando con EW, l’attrice e cantante ha spiegato di non conoscere praticamente nulla dell’Universo Cinematografico Marvel, e di continuare a capire molto poco anche durante le riprese della serie:

E tuttora ci capisco poco! Mi è ancora ben poco familiare. Ho dovuto vedere WandaVision due volte per capire quella serie.

Questo non le ha impedito di godersi l’esperienza, in particolare l’aver lavorato con Kathryn Hahn:

È veramente divertente. È uno straordinario gruppo di donne, con una troupe fenomenale. Voglio dire, anche solo le scenografie sono straordinarie. Jac Schaeffer è piena di talento, è la creatrice di WandaVision e ora di Coven of Chaos, e abbiamo un cast di donne davvero straordinarie.

Parlando con TheView, qualche giorno fa, l’attrice aveva svelato qualche dettaglio in più sul suo personaggio, spiegando che è una siciliana di 450 anni il cui potere è la divinazione e che usa i tarocchi.

LuPone ha confermato che le riprese sono ancora in corso e che la serie non debutterà prima del 2024.

