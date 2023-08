Agatha: Coven of Chaos

Nella serie Agatha: Coven of Chaos, secondo il sito Mashable, dovrebbe apparire anche Jennifer Kale.

La parte sarebbe stata affidata a Sasheer Zamata che ha svelato al sito come si è preparata per il lavoro sul set:

Ho fatto il più possibile le ricerche sui fumetti, ma il modo in cui abbiamo formato questo personaggio è davvero diverso rispetto a quello che si aspettano le persone.

Tra le pagine il personaggio ha debuttato nel 1972, nel numero 1 di Fear. Jennifer Kale è stata creata da Steve Gerber e Rich Buckler, e inizialmente era stata associata alla Setta di Zhered-Nah, un essere mistico.

Il nonno della giovane è Joshua Kale ed è quindi cugina con Johnny Blaze e Danny Ketch, i due vigilianti posseduti dallo spirito della Vendetta.

La sua storia nei fumetti Marvel è quindi molto legata a quella di Ghost Rider e L’Uomo Cosa.

La serie spinoff di WandaVision ha come star Kathryn Hahn e dovrebbe arrivare sugli schermi di Disney+ nel 2024.

Fonte: Mashable

