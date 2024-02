Durante un’intervista con Entertainment Tonight, Kathryn Hahn ha aggiornato brevemente su Agatha: Darkhold Diaries, che arriverà verso la fine dell’anno su Disney+.

“Il cast è splendido, sono sbalordita per il lavoro di tutti in questa serie e credo che le persone ne saranno molto sorprese” ha commentato l’attrice. “Magari le persone si aspetteranno un tipo di cosa, ma poi la storia prenderà un milione di strade diverse un po’ come fatto da WandaVision“.

Ha poi aggiunto:

Vorrei potervi dire altro, ma posso dirvi che sarà fan… favolosa. Volevo dire fantastica ma poi ho deciso di usare la parola favolosa.

