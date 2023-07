Ashley Eckstein ha svelato quale è stata la sua prima reazione ai commenti dei fan di Star Wars nei confronti del personaggio di Ahsoka, che ha debuttato nella serie animata The Clone Wars.

L’attrice, durante un panel che si è svolto al Chicago Comic & Entertainment Expo, ha ammesso che inizialmente ha vissuto dei momenti difficili:

Per me è stato realmente un percorso complicato. Lo è stato davvero. Fin dall’inizio in cui Ahsoka era odiata. E vorrei sottolineare che noi eravamo sempre una stagione in avanti rispetto a quello che voi tutti avete visto. Eravamo già nel mezzo della stagione 2 quando avete visto il film sulla Guerra dei Cloni, quindi sapevo fino a che punto arrivava.