La serie Star Wars: Ahsoka racconterà le vicende del personaggio omonimo apparso precedentemente nella serie animata Star Wars Rebels e poi, in carne ed ossa, nella stagione 2 di The Mandalorian e in The Book of Boba Fett, dove è interpretata da Rosario Dawson, che qui ne riprenderà i panni. Accanto a lei, troveremo Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren, mandaloriana esperta di armi. Recentemente, in un’intervista con Comicbook.com, l’attrice ha rivelato come Ahsoka sarà legata all’eredità di Rebels, pur rimanendo una storia autonoma. Ecco le sue parole:

Molte persone non hanno visto Rebels… È fantastico che altri l’abbiano visto, ma abbiamo un capitolo a sé stante così com’è.

Durante l’ultima Star Wars Celebration, svoltasi lo scorso maggio, i produttori hanno concesso un primo sguardo alla serie, che al momento è in fase di riprese e arriverà prossimamente su Disney+. Maggiori dettagli in questo articolo.

Ricordiamo che Ahsoka Tano è apparsa per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars, come giovane apprendista del Cavaliere Jedi Anakin Skywalker. La loro amicizia si è sviluppata nel corso delle sette stagioni dello show e ora approderà anche nella versione live action. Ovviamente ancora non sappiamo in che modo o forma. Ahsoka incontra invece per la prima volta Sabine Wren durante gli eventi di Star Wars: Rebels. Alla fine della serie, i due si stavano lasciando alle spalle Lothal per andare alla ricerca del loro amico Ezra, scomparso in luoghi sconosciuti con il Grand’Ammiraglio Thrawn.

Fanno parte del cast di Ahsoka anche Ivanna Sakhno e Mary Elizabeth Winstead in ruoli finora non rivelati, oltre a Ray Stevenson, già apparso sia in The Clone Wars che in Rebels nel ruolo del guerriero mandaloriano Gar Saxon. Non è previsto, tuttavia, che porti la sua controparte animata in live action. Il suo ruolo viene invece descritto come quello di un “ammiraglio cattivo”.

Fonte: CB