Genevieve O’Reilly ha ripreso il ruolo di Mon Mothma nella serie Ahsoka, in arrivo il 23 agosto su Disney+.

L’attrice, intervistata da DiscussingFilm, ha dichiarato:

Il fatto che abbiano chiesto di me è stato affascinante ed è stata una vera sorpresa. Sono stata realmente elettrizzata dal fatto che Jon Favreau e Dave Filoni fossero interessati a coinvolgermi brevemente. Sono dei filmmaker così brillanti. Per me è stato elettrizzante poter andare lì e lavorare un po’ per loro.

O’Reilly ha aggiunto:

Avere l’opportunità per Mon di entrare di nuovo in un mondo diverso è stato straordinario e forse è perché sono così coinvolta in Andor. Ma quando Jon e Dave mi hanno chiamata e hanno parlato in modo così appassionato di Mon, rendendo chiaro che volevano fosse realmente in Ahsoka, mi sono sentita onorata che mi stessero invitando a unirmi a loro. Sono degli storyteller e filmmaker innovativi. Quello che stanno facendo sul modo in cui usano The Volume è che girano con un approccio davvero diverso rispetto alle riprese di Andor. Quello è stato per me realmente eccitante e informativo, potendo andare lì e imparare come lo fanno, perché usano quel tipo di tecnologia innovativa ed è un modo davvero diverso di girare. Sono grata per aver avuto l’opportunità di essere una parte di tutto quello.