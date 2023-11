Nel lungo editoriale di Vanity Fair in cui si annuncia la promozione di Dave Filoni a direttore creativo della Lucasfilm sono presenti anche dei commenti sulla morte di Ray Stevenson, scomparso prematuramente a maggio a 58 anni mentre si trovava in Italia per le riprese di un film. L’attore ha un ruolo centrale nella prima stagione di Ahsoka, interpretando l’ex Jedi Baylan, un personaggio ricco di sfaccettature.

Nell’articolo, Filoni conferma che il percorso di Baylan è lungi dall’essere completo, tuttavia non è ancora chiaro se il personaggio tornerà in un’eventuale seconda stagione di Ahsoka (o nel film che lui dirigerà, o in altre serie):

Ovviamente, c’è una storia dietro a tutto questo. Attualmente siamo rimasti in una situazione di attesa, siamo in sospeso. Ma sono felice che si stia parlando di quanto fosse bravo Ray Stevenson. Mi trovavo spesso a fare dei piccoli dibattiti con lui per ricordargli: “Ray, tu sei il villain!” e lui rispondeva: “Non credo proprio”. E rispondevo: “Beh, lo so che pensi di no… ma lo sei! Anche se adoro il fatto che tu lo interpreti come se non lo fossi!” Che è esattamente ciò che pensa Baylan. Penso che sarebbe stato felicissimo di quanto i fan abbiano apprezzato il personaggio. Il grande rimpianto che ho è che non abbia potuto sperimentare tutto questo. Per fortuna era alla Star Wars Celebration con noi, ha potuto vedere il trailer e avere un assaggio della reazione dei fan. E sono stati meravigliosi con Ray e il personaggio.

