Disney+ sembra aver rivelato quando apparirà Anakin Skywalker, interpretato da Hayden Christensen, nella nuova serie Ahsoka.

Il sito Star Wars Net ha infatti sottolineato che il 15 settembre sarà disponibile in streaming lo speciale Master and Apprentice: A Special Look at Ahsoka, un approfondimento sulle figure del Maestro e del suo Apprendista nella saga stellare concentrandosi sulla storia al centro dello show con protagonista Rosario Dawson.

Lo speciale arriverà quindi sulla piattaforma tre giorni dopo la terza puntata di Ahsoka, alimentando le ipotesi dei fan che sia quella in cui apparirà Anakin. A sostenere questa teoria è inoltre la presenza di Dave Filoni alla regia dell’episodio, che in precedenza aveva girato i capitoli della storia di The Mandalorian in cui era presente Ahsoka e di The Book of Boba Fett in cui appariva l’eroina accanto a Luke Skywalker, R2-D2 e Cad Bane.

Che ne pensate? Lo speciale annunciato da Disney+ ha rivelato quando apparirà Anakin Skywalker nella serie Ahsoka?

Ambientata dopo la caduta dell’Impero, la serie Star Wars: Ahsoka segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile.

Ahsoka è interpretata da Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen ed Eman Esfandi. Gli episodi sono diretti da Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel and Rick Famuyiwa. Dave Filoni è il capo sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è la co-produttrice esecutiva.

Star Wars: Ahsoka di Lucasfilm debutterà il 23 agosto in esclusiva su Disney+.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Star Wars.net



