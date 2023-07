In Ahsoka, la prossima serie tv di Star Wars, tornerà anche Sabine, un’altra dei ribelli di Star Wars Rebels, interpretata da Natasha Liu Bordizzo.

Intervistata da The Direct, Natasha Liu Bordizzo ha raccontato le ispirazioni che hanno dato vita alla sua Sabine:

Ho adorato la Sabine di Tiya Sircar! Ho adorato l’energia, il sarcasmo e la giocosità che hanno davvero reso Sabine quella che è, ma ovviamente è un equilibrio delicato perché non avrei mai voluto provare a copiare qualcuno. Voglio essere ispirato dall’energia che mettono nel personaggio e poi far mio il ruolo. E, naturalmente, ho visto tutto… compresi i film originali, The Mandalorian e, ovviamente, Rebels. Ma non ho guardato nulla dopo che abbiamo iniziato le riprese perché altrimenti sarebbe stato troppo. Vuoi avere spazio, prendere tutte le esperienze, i ricordi e le ispirazioni da tutto ciò che hai visto, e poi lasciare che l’azione dal vivo che stai creando trovi la sua verità, il suo viaggio.

Un altro motivo per cui i fan sono così entusiasti della serie è che viene da Dave Filoni, che ha creato sia Ahsoka che Sabine per i suoi The Clone Wars e Rebels. Bordizzo ha infatti parlato di come Filoni continuasse a dare informazioni sui personaggi durante le riprese della serie:

Avere il creatore intorno ogni giorno è un lusso. È come questo pozzo senza fondo di conoscenza e il guardiano della storia e dei personaggi. Inoltre, si fidava davvero di noi, mentre andavamo da lui per avere una guida, mi diceva: “Tu sei Sabine, quindi tutto ciò che senti istintivamente giusto è giusto”.

Ahsoka Tano ha debuttato in versione live-action negli episodi di The Mandalorian e il personaggio è apparso anche in The Book of Boba Fett prima di ritornare sugli schermi come assoluta protagonista.

La serie tv dedicata all’allieva di Anakin Skywalker debutterà su Disney+ il 23 agosto 2023.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Fonte: Comic Book

