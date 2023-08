Nella prossima serie tv dedicata ad Ahsoka, ci sarà un nuovo Inquisitore che condivide un legame con Darth Maul.

Su Star Wars Databank il profilo dell’Inquisitore di Ahsoka è stato aggiornato nella giornata di oggi. Questi dettagli forniscono alcuni spunti interessanti sul misterioso Inquisitore che seguirà Ahsoka nella serie e potrebbero persino dimostrare un collegamento con Darth Maul.

L’Inquisitore di Ahsoka si chiama Marrok e sta lavorando come mercenario per Morgan Elsbeth. Marrok che lavora per Elsbeth potrebbe confermare le sue origini di Sorella della Notte. Elsbeth sta facendo da mentore all’Inquisitore e rafforza la teoria secondo cui si tratta di un’utilizzatrice della Forza di Dathomir come lo era Darth Maul.

Ahsoka Tano ha debuttato in versione live-action negli episodi di The Mandalorian e il personaggio è apparso anche in The Book of Boba Fett prima di ritornare sugli schermi come assoluta protagonista.

La serie tv dedicata all’allieva di Anakin Skywalker debutterà su Disney+ il 23 agosto 2023.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Cosa vi aspettate dall’Inquisitore in Ahsoka? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Screen Rant

I film e le serie imperdibili