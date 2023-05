Che lo streaming stia andando sempre più verso la televisione tradizionale non è più un’idea astratta, ma un fatto, e l’annuncio che Amazon Studios lancerà una divisione dedicata alla distribuzione dei propri contenuti fuori dalle proprie piattaforme è un passo avanti in quella direzione.

La nuova divisione si chiamerà Amazon MGM Studios Distribution, ed è il frutto della recente acquisizione della MGM e del suo immenso catalogo di film e serie tv. Chris Ottinger, già alla guida della distribuzione di MGM, supervisionerà la nuova divisione.

Amazon MGM Studios Distribution concederà su licenza contenuti del catalogo Amazon Originals anche recenti come La fantastica signora Maisel, La guerra di domani, Borat seguito di film cinema e Il principe cerca figlio, oltre al catalogo MGM composto da 17000 episodi televisivi e 4000 film come la saga di James Bond, Rocky e Creed, The Handmaid’s Tale, Fargo e Vikings.

Spiega Ottinger:

Che cosa ha comprato Amazon quando ha acquistato MGM? Beh, sicuramente un ampio catalogo di diritti per remake e sequel. Ma anche un catalogo di prodotti finiti e un’importante attività di distribuzione. Oltre al mio gruppo, abbiamo inglobato un’attività di distribuzione domestica che era United Artists Releasing. Ed è un’attività fondamentale per noi. E poi c’è il mio settore, in cui siamo coinvolti in tutto, dal PVOD (video on demand a pagamento) e EST (vendita elettronica), i diritti per le compagnie aeree, le vendite dei vari format… Siamo presenti in tutti questi diversi segmenti. E considerando ciò che vendiamo, avere a disposizione il catalogo Amazon ci renderebbe distributori migliori? La risposta è certamente sì.

Sostanzialmente, con questa mossa Amazon ha deciso di integrare il proprio catalogo di Originals in un meccanismo già ben oliato di distribuzione che è il team MGM, con l’obiettivo di monetizzare ancora meglio questi contenuti, come sottolinea Jennifer Salke di Amazon:

Questo concetto di immagazzinare prodotti in questi grandi servizi streaming verticali è sicuramente stata una strategia per alcune realtà. Non mi risulta sia mai stata una strategia adottata da Amazon.

La nuova divisione farà il suo debutto in occasione del mercato LA Screenings nella seconda metà di maggio, dove si auspica di vendere i titoli MGM e Amazon Originals anche in syndication su televisioni via cavo o gratuite, su piattaforme streaming con pubblicità, su pay tv o perfino in SVOD.

Ottinger fa un esempio a riguardo:

Goliath è uscito nel 2016. È parecchio tempo fa. Ma c’è Billy Bob Thornton. È una grande serie. Penso che buona parte del pubblico internazionale non l’abbia ancora vista, Amazon non era ancora penetrata ancora così tanto a livello internazionale all’epoca.

La mossa di Amazon non è diversa da quanto conta di fare anche Warner Bros. Discovery o quanto già non faccia, per esempio, Paramount con una serie come Yellowstone, che viene distribuita in tv nella sua prima finestra e poi, in streaming, su Peacock (piattaforma di proprietà di NBCUniversal).

