Le riprese degli spinoff di The Walking Dead, Daryl Dixon e The Ones Who Live, e di Intervista col vampiro, potranno riprendere dopo che AMC Networks ha stretto un accordo con SAG-AFTRA.

Secondo quanto riporta Deadline, solo i tre show sono al centro dell’accordo e gli altri progetti di AMC restano quindi in sospeso.

Il lavoro sul set della seconda stagione dell’adattamento dei romanzi di Anne Rice riprenderà quindi a Praga, mentre il cast e la troupe di The Walking Dead: Daryl Dixon sono impegnati in Europa. The Ones Who Live, con star Andrew Lincoln e Danai Gurira, potrà invece riprendere il lavoro in post-produzione che vedrà le due star impegnate nella registrazione di alcuni dialoghi.

AMC, in precedenza, aveva assicurato che la propria programmazione non dovrebbe subire modifiche a causa dello sciopero, almeno fino alla prima metà del 2024.

Che ne pensate dell’accordo tra AMC e i sindacati che permetterà di continuare le riprese di Intervista col vampiro e degli spinoff di The Walking Dead?

Fonte: Deadline

Sciopero degli attori: gli ultimi aggiornamenti

Sciopero degli attori: gli ultimi aggiornamenti