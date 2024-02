Ricky Whittle ha riacceso le speranze dei fan di rivedere la serie American Gods sugli schermi con gli episodi della stagione 4.

L’attore è tornato a parlare dello show targato Prime Video e ha raccontato:

La serie non è morta. Ne sto parlando ormai da due, tre anni, con Neil Gaiman, sul fatto di proporla altrove per finirla, di trovare un accordo con un’altra piattaforma di streaming per concludere la storia.