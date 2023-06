Nel cast della stagione 3 di American Horror Stories ci sarà anche Lisa Rinna, la star del reality The Real Housewives of Beverly Hills.

L’appuntamento per i fan è in occasione dell’episodio intitolato Tapeworm, di cui non sono stati diffusi i dettagli.

Lisa ha detto addio al reality che le ha regalato la fama dopo otto stagioni.

Lo spinoff di American Horror Story è composto da singole storie di genere horror.

Il progetto è creato da Ryan Murphy e Brad Falchuck e le prime due stagioni sono composte in totale da 15 puntate.

Nei capitoli precedenti hanno recitato Matt Bomer, Billie Lourd, Dylan McDermott, Denis O’Hare, Gabourey Sidibe, Max Greenfield, Paris Jackson, Bella Thorne, Kevin McHale, Danny Trejo, Judith Light, Alicia Silverstone.

Che ne pensate dell’arrivo di Lisa Rinna nel cast di American Horror Stories?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline