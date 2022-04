L’attrice premio Oscarinterpreterà lanella serie, tratta dal romanzo di Neil Gaiman.Al centro della trama c’è Charlie Nancy (Malachi Kirby), alle volte soprannominato Ciccio Charlie anche se non è grasso, che veniva messo in imbarazzo dal padre (Delroy Lindo). Quando l’uomo muore, Charlie scopre che era la reincarnazione del dio africano Anansi e di avere un fratello, Ragno (intepretato da Kirby), che entra nella sua vita determinato a renderla più interessante, ma al tempo stesso più pericolosa.

Goldberg ha dichiarato:

Sono da molto tempo una fan del romanzo e quando Neil Gaiman mi ha detto che sarebbe stato portato sullo schermo ho fatto di tutto per farne parte e aiutare le persone a conoscere Anansi e tutta la sua magia.

La Donna Uccello è nemica del protagonista tra le pagine ed è la più pericolosa tra le creature volanti. In passato Anansi le ha fatto un torto e ora potrebbe vendicarsi.

Gaiman ha aggiunto:

Quando per la prima volta ho ideato, decenni fan, Anansi Boys, ho immaginato Whoopi Goldberg nel ruolo della Donna Uccello. Non sono riuscito a incontrarla fino al 2018, quando mi ha intervistato con alcuni membri del team di Good Omens al New York Comic Con. In quel momento ha accennato al fatto che aveva appena finito di ascoltare Sir Lenny Henry che leggeva il romanzo e che era uno dei suoi libri preferiti. Alle volte le cose sembrano pianificate e inevitabili, e siamo incredibilmente fortunati. Sarà spaventosa.

Nel cast ci saranno anche Hakeem Kae-Kazim nella parte di Tigre, ancora arrabbiato con Anansi per avergli rubato delle storie, averlo preso in giro e non averne pagato le conseguenze. Tigre sarà un nemico pericoloso per Anansi e i suoi discendenti.

Emmanuel Ighodaro interpreterà Leone, orgoglioso e nobile e che non ha tempo per Anansi.

Cecilia Noble sarà Elefante, anziana e saggia, odia Anansi.

Ayanna Witter-Johnson avrà il ruolo di Serpente, personaggio descritto come bellissimo e mortale.

Don Gilet sarà Scimmia, terrorizzato da Anansi, amante del cibo e con poca attenzione.

La prima stagione sarà composta da sei episodi scritti e prodotti da Gaiman, co-showrunner della serie insieme a Douglas Mackinnon.

Che ne pensate dell’arrivo di Whoopi Goldberg nel cast di Anansi Boys? Lasciate un commento!

Fonte: Variety