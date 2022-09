Andor: la serie tv sarà l’ultima volta in cui Diego Luna interpreterà il personaggio

Diego Luna ha ammesso che la serie tv di Andor sarà l’ultima volta che indosserà i panni di Cassian Andor.

Diego Luna è stato ospite del podcast Dagobah Dispatch di EW e ha dichiarato che dopo le due stagioni non indosserà più i panni di Andor:

Per me, questo è tutto. È un viaggio bellissimo ora che ho 24 episodi, 24 film più brevi, per raccontare la storia da dove viene Cassian e di come è diventato l’uomo che abbiamo incontrato in Rogue One.

Ho imparato nella mia vita che si tratta di vivere il presente. Si tratta di goderti quello che stai facendo. E per il bene della mia salute mentale e della mia chiarezza, direi che le cose devono avere un inizio e una fine per poterle capire, godermele e godermi il viaggio. Fino ad oggi posso dirtelo, non ho approfondito un progetto con quell’ambizione di sperare che duri più a lungo o che vada da qualche altra parte rispetto a quello che ho già di fronte.