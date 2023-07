Il regista Gareth Edwards, che ha realizzato il film Rogue One, ha ammesso di non aver ancora visto la serie Andor con star Diego Luna.

Il filmmaker è stato infatti impegnato nelle riprese del suo nuovo progetto, The Creator. Edwards, intervistato da Screen Rant, ha dichiarato:

Okay, per essere totalmente onesto, abbiamo finito il lavoro su The Creator nella giornata di venerdì. Non ho visto Andor. Non ho visto nessun progetto televisivo. Non ho visto niente di quello che è arrivato su Disney+. L’unica cosa che ho visto è il documentario su ILM, Light & Magic, che è fenomenale, ma non ho avuto l’occasione di vedere altro.

Gareth ha aggiunto:

Sono certo che ve ne riparlerò, ma ho visto il trailer quando è uscito, stavamo girando a Pinewood all’epoca, e aveva un aspetto fantastico. Ovviamente la serie è in mani grandiose e sono entusiasta per tutte le persone che sono coinvolte.

Tony Gilroy, sceneggiatore di Rogue One, è lo showrunner di Andor e, secondo alcune indiscrezioni, si è occupato della supervisione della regia dei reshoot che hanno cambiato in modo significativo il lungometraggio, come dimostrano le numerose scene presenti nel trailer e non nel montaggio finale del film.

Che ne pensate del fatto che Gareth Edwards non abbia ancora visto la serie Andor?

Potete rimanere aggiornati sulla serie di Star Wars grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ScreenRant

I film e le serie imperdibili