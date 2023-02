Andor: il regista del season finale conferma che Disney ha impedito l’uso di “Fuck” in una scena

Benjamin Caron, regista del season finale della serie, ha svelato che i responsabili della Disney hanno impedito che in Andor venisse pronunciata la parola “Fuck”.

Nell’ultimo episodio Maarva Andor (Fiona Shaw) doveva infatti pronunciare un discorso un po’ diverso, dichiarando in modo esplicito “Fuck the Empire! (Fanculo l’Impero)”. La scena è stata ripresa e Caron ha spiegato:

Sì, era tutta un’idea di Tony Gilroy. Fin dall’inizio aveva detto: ‘Lo faremo. Riusciremo a farlo. Voglio dire, la Disney ha detto di no. Ma ci sarà un modo in cui riusciremo a farla franca!’. E io ho risposto: ‘Va bene, okay, lo faremo’. E poi, uh, sì…

Il regista ha inoltre ricordato:

Fiona Shaw? Quella era la prima cosa che le è uscita dalla bocca quando stavamo girando la scena! E poi il produttore ha detto: ‘Okay, devi avere un’alternativa per sicurezza’. E ho replicato ‘Oh, dai’. Hanno detto: ‘Ne hai bisogno’. Quindi sì, nella mia testa, quando vedo quella scena io sento ‘Fuck the Empire’, non ‘Fight the Empire (Lotta contro l’Impero)’.

Tutti gli episodi di Andor sono disponibili in esclusiva su Disney+. Sono in corso le riprese della stagione 2, che sarà composta da 12 episodi e ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Fonte: ComicBook