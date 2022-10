Andor: i riferimenti agli altri progetti della saga e gli easter egg presenti nell’episodio 6

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 6 di Andor contiene dei riferimenti alla saga ed easter egg legati ad altri tasselli dell’universo di Star Wars che il sito ScreenRant ha ora elencato per chi non li avesse colti.

Nella puntata Andor scopre che Taramyn Barcona è stato in passato uno Stormtrooper Imperiale, esperienza che spiega quindi perché conosce così bene le procedure e i protocolli imperiali. Taramyn anticipa il passaggio alle fila ribelli che, successivamente, contraddistingue anche la storia di Finn e Jannah.

Nell’episodio viene poi usato il segnale Echo che sarà una costante nella Guerra Civile Galattica. La base ribelle su Hoth è stata mostrata in L’impero colpisce ancora e viene conosciuta anche come Echo Base.

I ribelli vengono poi mostrati mentre decidono di introdursi nella struttura imperiale andando sott’acqua, strategia usata da Cal Kestis per entrare nella base degli Inquisitori sulla luna di Nur nel sistema di Mustafar, dove anche Obi-Wan Kenobi riesce a entrare usando la stessa tecnica che, a quanto pare, l’Impero non riesce a prevedere.

Nella puntata i protagonisti devono fare tappa da un dottore nel tentativo di salvare la vita di Nemik. L’alieno che compie l’operazione sembra appartenere a una razza completamente nuova, nonostante abbia degli elementi che ricordano Maz Kanata e Babu Frik, oltre ad avere degli impianti cybernetici che ricordano quanto accaduto a Lobot, l’amico di Lando.

Cassian Andor viene poi mostrato in una sequenza che ricorda in parte l’iconico momento che ha diviso l’opinione dei fan, indecisi se Han Solo abbia sparato per primo in Guerre Stellari. Il protagonista affidato a Diego Luna non esita invece a sparare contro Skeen che sta per tradire i ribelli.

Andor mostra poi il Senato con dei pod completamente nuovi, probabilmente sostituiti dopo lo scontro tra Yoda e Palpatine in Star Wars: Episodio III.

La seduta in corso, inoltre, affronta i drammatici eventi avvenuti a Ghorman, pianeta dove ci sarà un massacro che spinge Mon Mothma ad allontanarsi dalla politica e a sostenere la Ribellione. Nell’Universo Espanso, poi modificato nel corso degli anni, il Grand Moff Tarkin era il responsabile per il massacro. La nuova serie sembra voler gettare le basi per il ritorno di Tarkin, quindi potrebbe esserci l’intenzione di mostrare quanto accaduto sul pianeta nella stagione 2.

Sempre durante la seduta in Senato, le notizie di quanto accaduto ad Aldhani vengono trasmesse su HoloNet, facendo ipotizzare che l’Impero non abbia il totale controllo di quanto viene riportato.

