Andor: nell’episodio 5 un altro easter egg legato a Indiana Jones

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 5 della serie Andor contiene un altro divertente easter egg legato a Indiana Jones.

Non proseguite, ovviamente, se non volete anticipazioni sulla puntata.

Dopo la frusta dell’iconico personaggio interpretato da Harrison Ford incastonata nella Carbonite, nell’episodio disponibile da oggi su Disney+ c’è un altro elemento tratto dalle avventure di Indiana Jones.

Su uno degli scaffali del negozio di Luthen, accanto a due misteriosi Holocron, ci sono delle pietre di ambra. I fan delle avventure dell’archeologo dall’ottima vista avranno riconosciuto gli oggetti che sono le leggendarie pietre perdute di Shankara mostrate in Indiana Jones e il tempio maledetto.

Nel lungometraggio le pietre possiedono il potere che potrebbe permettere a Mola Ram di evocare Kali Ma e dominare il mondo.

Che ne pensate dell’easter egg di Indiana Jones presente nell’episodio 5 di Andor? Lasciate un commento!

Andor è disponibile dallo scorso 21 settembre in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Fonte: WeGotThisCovered