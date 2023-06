Tony Gilroy ha svelato che legge online i commenti dei fan sulla serie Andor.

Il creatore della serie di Star Wars ha spiegato a Deadline:

Sì, devi avere la pelle piuttosto dura per farlo. Ma io presto attenzione. Non penso che abbiamo compiuto dei veri aggiustamenti a causa di quello che abbiamo letto, ma è stato interessante da osservare. Ora leggo quello che scrivono. Non c’è un modo per farlo e non essere controversi. Non c’è alcun modo, è impossibile. E il lavoro di Kathleen Kennedy è… Non vuoi essere Kathy e leggere online… Quello che affronta e quello che dicono… Ed è qualcosa che va avanti da anni…