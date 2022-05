Nonostante non ci siano ancora informazioni sull’uscita, pare che rivedremo in azione i Death Trooper e i Mud Trooper visti in

Il portale Bespin Bulletin ha pubblicato gli articoli di IMDb che confermano la scelta degli attori che indosseranno i costumi da Mud trooper oltre a elementi del set che si collegherebbero alla presenza dei Death Troopers.

Sia i Mud Trooper che i Death Trooper sono apparsi per la prima volta nel film Rogue One, di cui la serie Andor sarà un prequel, quindi la loro presenza era abbastanza prevedibile. Non sappiamo ancora se Ben Mendelsohn apparirà nello show al comando delle truppe.

Lo show è previsto per il 2022 in esclusiva su Disney+. Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

