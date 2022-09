Gli Anelli del Potere: la premiere è stata vista da 25 milioni di persone nelle prime 24 ore!

Amazon ha annunciato ufficialmente i dati di ascolto della doppia premiere de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere. Con un comunicato ufficiale, il gigante di Seattle ha annunciato che i due episodi sono stati visti complessivamente da 25 milioni di persone in 240 paesi in tutto il mondo nelle prime 24 ore.

Il dato è senza dubbio impressionante, e viene definito il miglior debutto di sempre per Prime Video. Tuttavia non è chiaro cosa Amazon come una visualizzazione (un minuto? l’intero episodio?). Inoltre è difficile confrontare questo dato con quelli messi a disposizione settimanalmente da Netflix (che conta i miliardi di minuti visti dai propri utenti).

Quello che è certo è che è la prima volta che Amazon comunica un dato numerico sulle visualizzazioni della piattaforma, della quale non sono nemmeno disponibili dati ufficiali sull’utilizzo (è infatti inclusa in Prime, ma non è chiaro quanti utenti Prime utilizzino regolarmente Prime Video).

L’unico confronto recente che si può fare è con i 10 milioni di spettatori della premiere di House of the Dragon, dato comunicato da HBO e HBO Max assieme a Nielsen e che è limitato al territorio degli Stati Uniti. Non sappiamo invece quali siano i dati globali di lancio della serie, che in alcuni paesi è uscita su Sky (Italia inclusa).

Trovate tutte le informazioni su Gli Anelli del Potere nella nostra scheda.