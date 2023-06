Amazon Kids+ e Prime Video hanno annunciato la produzione della nuova serie animata Angry Birds Mystery Island, un progetto sviluppato da Eric Rogers (Futurama), che sarà showrunner e produttore esecutivo, e Titmouse.

Nel cast del progetto ci sono Harvey Guillén (What We Do in the Shadows), Kate Micucci (Scooby-Doo!), Dominic Monaghan (The Lord of the Rings), e Nasim Pedrad (Saturday Night Live).

La prima stagione sarà composta da 24 puntate che saranno all’insegna di “divertimento, mistero, e avventura con l’umorismo irriverente e riferimenti alla cultura pop”.

Angry Birds Mystery Island introdurrà tre nuovi personaggi: Mia, Rosie e Buddy, e un maialino in scambio culturale chiamato Hamylton. Questi giovani ricevono la possibilità di trascorrere del tempo su un’isola, ritrovandosi però alle prese con un territorio inesplorato. I protagonisti, lasciati ad esplorare i luoghi esotici, i profumi e i fenomeni inspiegabili del loro nuovo ambiente senza alcun adulto intorno, imparano in fretta che per sopravvivere e tornare a casa devono svelare i misteri dell’isola.

Hanna Valkeapää-Nokkala, capo del licensing di Rovio, hanno dichiarato:

Siamo entusiasti nel lavorare con Amazon per aggiungere un nuovo capitolo della storia dei pulcini in Angry Brids Mystery Island. Sono certa che i fan saranno felici di vederli protagonisti di una loro serie in cui avranno, per la prima volta, una voce parlata.

Rogers ha aggiunto:

Lavorare con un tale dream team e un cast simile è stato uno dei momenti migliori della mia carriera. Insieme stiamo facendo aprire una serie piena di commedia, cuore e misteri che meritano un bingewatching, con momenti che faranno ridere a crepapelle.

Veronica Pickett, a capo delle serie originali di Amazon Kids, ha poi sottolineato:

Espandere l’universo di Angry Birds con nuovi personaggi coinvolgenti e una narrazione piena di sfumature, che si rivolge ai ragazzi e a chi lo è ancora dentro il proprio cuore, è entusiasmante.

Melissa Wolfe di Amazon Studios ha dichiarato:

Angry Birds ha conquistato persone di tutte le età ed è diventato un fenomeno globale con il debutto del loro primo gioco e la presenza nella cultura è rimasta stabile. Siamo entusiasti dell’opportunità di espandere il mondo in una serie per la famiglia che i nostri consumatori a livello globale, in modo che gli spettatori di tutto il mondo possano apprezzare ancora più storie su questi amati pennuti.

Che ne pensate della produzione della serie animata Angry Birds Mystery Island?

Fonte: Deadline

