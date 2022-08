Gli Anelli del Potere: Dominic Monaghan si augura che la serie tv abbia successo

Anche Dominic Monaghan, interprete di Merry nella trilogia de Il Signore degli Anelli, non vede l’ora di vedere Gli Anelli del Potere.

In un’intervista con Screen Rant al Comic-Con di San Diego, Monaghan ha augurato il meglio al cast de Gli Anelli del Potere:

È una sensazione un po’ particolare. Siamo stati fuori a cena ieri sera dalle persone meravigliose di Audible e TreeFort, e siamo andati al Nobu, che è un fantastico ristorante giapponese. E proprio di fronte al Nobu c’era un’enorme pubblicità de Gli Anelli del Potere alto 100 piedi. Sono rimasto seduto a guardare questi personaggi per il resto della serata, e ho detto ai ragazzi: “È un po’ strano”. È strano vederlo.

Gli auguro tanta fortuna. Spero che vada bene, e soprattutto per gli attori, perché sono vicino agli attori. Spero si stiano divertendo. Spero che non sentano la pressione dell’aspettativa o di quello che era successo con la trilogia di Peter Jackson. Spero che pensino solo: “Questo è un ottimo lavoro, mi sono fatto dei grandi amici, spero che continui” e lo accettino, perché questi tipi di lavori – i lavori che finiscono per essere i migliori lavori che tu abbia mai fatto – scompaiono in un batter d’occhio. Puoi dire: “Oh, lo farò per anni”, e poi all’improvviso, tre anni passano e dici: “Cosa, dov’è finito?” Ed è finita.

Spero che a loro piaccia, spero che si stiano divertendo, spero che sia un enorme successo.