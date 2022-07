Gli Anelli del Potere: ecco Galadriel e Sauron, le prime due tracce della colonna sonora!

A poche ore dal panel dedicato a Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere al San Diego Comic-Con, Amazon svela un’altra sorpresa: le prime due tracce della colonna sonora della serie, composte da Bear McCreary.

La prima traccia, molto delicata, è dedicata a Galadriel e contiene il tema dedicato all’elfa interpretata da Morfydd Clark. Verso la fine del brano sentiamo echi delle musiche di Howard Shore (premio Oscar per i film di Peter Jackson), il quale è stato ufficialmente coinvolto nella serie: ha composto il tema dei titoli di testa.

La seconda traccia è la più sorprendente: epica, a tratti inquietante, descrive nientemeno che Sauron, ovvero il Signore degli Anelli. I creatori della serie hanno affermato che Sauron avrà un ruolo crescente nel corso delle varie stagioni, e finora non abbiamo saputo nulla sulla sua presenza nella prima stagione. Non sappiamo nemmeno da chi potrebbe essere interpretato: che ci sia veramente lui dietro la figura di Adar, villain della prima stagione? Improbabile si tratti del “misterioso uomo del meteorite“, ma non si sa mai.

Bear McCreary ha uno storico di tutto rispetto nella scrittura di colonne sonore epiche e coinvolgenti: è conosciuto soprattutto per The Walking Dead, Battlestar Galactica e, recentemente, Fondazione (e in queste due tracce odierne si sentono echi lontani proprio di Fondazione). Per Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere ha già scritto e registrato ore e ore di musica, con l’ausilio di una ricca orchestra. “Non appena ho iniziato a comporre la colonna sonora della serie, mi sono sforzato di rendere omaggio all’eredità di Howard Shore,” commenta McCreary in un comunicato. “Quando ho sentito i suoi maestosi titoli di testa sono rimasto sconvolto da quanto il suo tema e la mia colonna sonora, sebbene siano stati composti separatamente, coincidano così perfettamente e splendidamente. Non vedo l’ora che il pubblico si unisca a noi in questo viaggio musicale nella Terra-di-Mezzo”.

Le due tracce sono attualmente disponibili in esclusiva su Amazon Music, la piattaforma streaming di Amazon.

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere andrà in onda su Prime Video a partire dal 2 settembre. Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.