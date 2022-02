sarà uno dei protagonisti diaccanto a Tobias Menzies e Lovie Simon. Il progetto racconterà la storia dell’omicidio del presidente Abramo Lincoln ed è stato sviluppato da Monica Beletsky, autrice e produttrice di

Il libro di James Swanson intitolato Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln’s Killer sarà alla base della miniserie che proporrà elementi storici e thriller.

Al centro della trama ci saranno le conseguenze dell’omicidio del presidente e la lotta per preservarne e poteggerne gli ideali.

Anthony Boyle (The Plot Against America) avrà la parte di John Wilkes Booth, l’assassino di Lincoln. Simone (Greenleaf) sarà invece Mary Simms, un’ex schiava del dottore che si era occupato di una ferita di Booth e gli aveva dato un rifugio sicuro dopo il crimine compiuto. Tobias Menzies, nella serie prodotta per Apple TV+, sarà invece Edwin Stanton, segretario e amico di Lincoln che è scivolato quasi nella follia durante il tentativo di catturare Booth e portare avanti l’eredità di Lincoln.

Beletsky sarà coinvolta come showrunner della miniserie, progetto che verrà realizzato grazie all’accordo che ha stretto con Apple TV+.

Che ne pensate dell’arrivo di Anthony Boyle nella serie Manhunt? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline