Groenlandia produrrà per Prime Video la nuova serie italiana originale Antonia, con protagonisti Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea, impegnato anche nella supervisione creativa.

Tra gli interpreti del progetto, descritto come dall’atmosfera simile a Fleabag, ci sono anche Barbara Chichiarelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi e Anna Chiara Caselli.

Il compito di scrivere la sceneggiatura è stato affidato a Elisa Casseri, Carlotta Corradi e Chiara Martegiani. Alla regia è invece impegnata Chiara Malta.

Antonia racconterà, con un tono ironico e comico, la storia di un’attrice che non riesce a non scontrarsi con il prossimo. Dopo aver lasciato la sua famiglia quando era una teenager, la giovane vive a Roma, che considera una “giungla urbana ed emotiva perfetta per mimetizzarsi tra gli altri senza dover offrire molte spiegazioni. Nel giorno del suo trentatreesimo compleanno, Antonia viene licenziata perdendo un ruolo e finisce in ospedale, dove scopre di soffrire di endometriosi, situazione che la porta a iniziare un poco convenzionale percorso verso la psicoterapia. La protagonista inizia a rendersi conto che deve smettere di fuggire e che la sua malattia diventerà il modo per conoscere se stessa.

Il produttore Matteo Rovere ha dichiarato a Deadline che si tratta di una serie molto personale e diretta in modo realistico, sottolineando poi:

Antonia è una donna che sta cercando di sopravvivere, che riceve una diagnosi che diventa un’occasione per cambiare la sua vita.

Che ne pensate della serie Antonia? Guarderete gli episodi?

Fonte: Deadline

