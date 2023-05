La prima stagione di Arcane è stata un grande successo sia dal punto di vista critico che di pubblico e si è conclusa con un emozionante cliffhanger riguardante la storia di Jinx e Vi. I fan hanno pazientemente atteso notizie sulla seconda stagione e adesso il responsabile della serie, lo showrunner Christian Linke, ha condiviso un importante aggiornamento sul lavoro dietro le quinte.

La conferma della seconda stagione di Arcane è avvenuta nel 2021, tuttavia di recente il CEO di Riot Games, Nicolo Laurent, ha comunicato ai fan che la prossima stagione non arriverà su Netflix quest’anno. Molto probabilmente, Arcane farà ritorno sulla piattaforma di streaming nel 2024. Considerando l’alto livello di qualità dell’animazione, questa decisione potrebbe essere comprensibile per i fan. Laurent ha commentato l’attesa affermando:

Non è ancora pronto e ci sono due motivi: punto uno, vuoi la qualità. Semplicemente non vogliamo affrettarci e quindi ci vuole tempo. Quindi questa è la prima buona ragione. La seconda ragione è che, onestamente, non sapevamo se la Stagione 1 sarebbe stata un successo, quindi non abbiamo iniziato la seconda stagione fino a dopo l’uscita. Se l’avessi saputo, avremmo potuto iniziare la stagione 2 molto prima. Ma non lo sapevamo, quindi abbiamo aspettato un po’ e ora ne stiamo pagando il prezzo. Quindi, sfortunatamente, non uscirà quest’anno.