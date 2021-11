Siete rimasti così affascinati da, serieispirata dal mondo di, da non riuscire più a farne a meno? Tranquilli, non siete gli unici, ecco perché dopo avervi raccontato in anteprima i primi episodi dell’avventura die avervi fatto sapere il nostro parere sul secondo arco narrativo , siamo pronti a fornirvi uno spaccato sui reami di, offrendovi un breve sguardo sui titoliche ruotano attorno al mondo di LoL, senza scendere nel dettaglio, solo quel tanto che basta per farvi capire cosa può fare al caso vostro. E cominciamo, ovviamente, con il padrone di casa…

LEAGUE OF LEGENDS

Pubblicato nel 2009, League of Legends (spesso abbreviato in LoL) è un MOBA, ovvero un titolo multiplayer online in cui vengono combattute delle battaglie nelle arene. L’arena in questione è chiamata Landa degli Evocatori