Gli eventi raccontati nella serie Arcane, progetto arrivato nel 2021 su Netflix, secondo alcuni membri del team di Riot Games, sono ufficialmente parte del canone di League of Legends.

Su Reddit, uno sviluppatore che usa il nickname RiotMeddler ha risposto ad alcune domande dei fan sul thread della community di League of Legends chiarendo alcuni dubbi:

Arcane fa parte del canone. League è inoltre nello stesso canone… Non posso entrare nei dettagli, posso solo dire tuttavia che c’è stata più di una Guerra delle Rune, alcuni conflitti sono stati più grandi, altri più piccoli.

RiotPraeco ha invece ricordato che i videogiochi e progetti come serie tv e film vengono sviluppati in modo molto diverso, a partire dalla struttura del team che si occupa del loro sviluppo:

I bisogni creativi di League sono davvero diversi rispetto a quelli di qualcosa come Arcane. Quindi devi imporre alcuni cambiamenti per allineare certe decisioni da prendere, il tutto mentre si cerca inoltre di massimizzare il potenziale di entrambe le espressioni. Queste cose sono davvero, davvero difficili e non c’è alcuno studio al mondo che lo abbia ancora fatto bene. Arcane rappresenta la prima volta che Riot ha provato a mettere insieme qualcosa di puramente narrativo, specialmente di quella portata.

Il cast vocale americano è composto da Hailee Steinfeld (Spider-Man: Into the Spider-Verse) e Ella Purnell (Army of the Dead), che saranno le protagoniste e presteranno la voce rispettivamente a Vi e Jinx. Al loro fianco Kevin Alejandro (Lucifer) come Jayce, Katie Leung (Harry Potter) come Caitlyn, Jason Spisak (Young Justice) come Silco, Toks Olagundoye (Castlevania) come Mel, JB Blanc (Dota: Dragon’s Blood) come Vander e Harry Lloyd (Game of Thrones) come Viktor.

Dalla descrizione della trama:

Lo scenario sarà quello della regione utopica di Piltover, e nei meandri oppressi di Zaun. La trama seguirà le origini di due iconici campioni di League of Legends, e di un potere che li metterà a dura prova.

