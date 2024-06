Al Festival di Annecy sono stati svelati due nuovi character poster della stagione 2 di Arcane.

Le immagini mostrano quindi la protagonista, di cui si vedono anche i tatuaggi, e Jinx che sembra stia progettando qualcosa.

La prima stagione ha debtutato su Netflix nel novembre 2021 e Riot Games e Studio Fortiche hanno lavorato al suo ritorno ormai da un paio di anni.

Il cast vocale americano è composto da Hailee Steinfeld (Spider-Man: Into the Spider-Verse) e Ella Purnell (Army of the Dead), che saranno le protagoniste e presteranno la voce rispettivamente a Vi e Jinx. Al loro fianco Kevin Alejandro (Lucifer) come Jayce, Katie Leung (Harry Potter) come Caitlyn, Jason Spisak (Young Justice) come Silco, Toks Olagundoye (Castlevania) come Mel, JB Blanc (Dota: Dragon’s Blood) come Vander e Harry Lloyd (Game of Thrones) come Viktor.

La trama ufficiale spiega che lo scenario sarà quello della regione utopica di Piltover, e nei meandri oppressi di Zaun. La trama seguirà le origini di due iconici campioni di League of Legends, e di un potere che li metterà a dura prova.

Potete rimanere aggiornati e trovare tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Screen Time

