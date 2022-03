Il filmsembra possa dar vita anche a una serie dedicata all’, l’ospedale psichiatrico in cui vengono ricoverate le persone mentalmente instabili e che spesso diventano dei villain contro cui Bruce Wayne deve lottare per mantenere la calma a Gotham City.

Matt Reeves, regista del lungometraggio con star Robert Pattinson, ha dichiarato al The Toronto Sun:

Stiamo realizzando questa serie sul Pinguino e una delle cose grandiosi del progetto è Colin Farrell, non lo avete mai visto così: è talmente incredibile e ruba la scena agli altri. Abbiamo poi pensato, lungo la strada, che avremmo potuto realizzare una serie su di lui. Quindi ho parlato con HBO Max e ho mostrato le scene di Colin nel film, spiegando cosa avrebbe potuto essere e hanno datto ‘Facciamola’.

Reeves ha poi aggiunto:

Realizzeremo quella e poi un’altra serie che si lega all’Arkham Asylum. Stiamo inoltre parlando e pensando al prossimo film, ma onestamente, al momento, voglio realmente che il pubblico entri in connessione con questo film. E credo accadrà realmente perché penso che Rob sia un Batman incredibile.

Attualmente HBO Max aveva confermato la produzione di una serie con star Colin Farrell e un’altra che mostrerà il mondo della corruzione esistente a Gotham City concentrandosi sulla polizia, show intitolato per ora Gotham PD e ideato come prequel del film. Le dichiarazioni di Reeves sembrano ora suggerire che si stia sviluppando un terzo progetto che espanda ulteriormente l’universo per il grande schermo. Le parole del regista potrebbero tuttavia essere riferite allo show sul lavoro degli agenti di polizia che, senza alcun dubbio, avranno a che fare con alcuni dei pazienti dell’ospedale psichiatrico. Nel film con star Robert Pattinson si accenna a una delle famiglie fondatrici di Gotham, gli Arkham e c’è spazio per una sequenza ambientata nell’ospedale psichiatrico, elemento che farebbe quindi ipotizzare la possibilità che venga realizzato un terzo show.

Che ne pensate della possibilità che venga realizzata una serie spinoff di The Batman dedicata all’Arkham Asylum? Lasciate un commento!

