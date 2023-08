In Italia, la serie ha debuttato in chiaro l'11 marzo 2013 su Italia 1.

Il produttore di Arrow, Marc Guggenheim, ha annunciato che in occasione di un picchetto in sostegno dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori in corso negli Stati Uniti.

In un tweet è stato infatti annunciato:

Unitevi a noi per una reunion speciale degli sceneggiatori, degli attori e dei fan di Arrow al picchetto.

L’appuntamento è per venerdì 11 agosto all’esterno dei Warner Bros Studios, a Burbank, dove verranno anche venduti dei cappellini speciali per raccogliere fondi a favore di chi lavora nel settore e non può permettersi l’assistenza sanitaria.

This is not a drill! pic.twitter.com/ElIlg9CIxK — Marc Guggenheim (@mguggenheim) August 4, 2023

Per ora, attualmente, non sono stati svelati i nomi di chi sarà coinvolto nell’evento e i fan si stanno chiedendo se Stephen Amell, dopo le sue recenti dichiarazioni sullo sciopero degli attori, parteciperà insieme ai suoi ex colleghi.

L’ex interprete di Oliver Queen aveva infatti sostenuto di non essere del tutto d’accordo con la scelta del sindacato e che era molto dispiaciuto per l’impossibilità di poter promuovere la seconda stagione di Heels dopo l’impegno del cast e della troupe per realizzare le nuove puntate.

Che ne pensate? Chi apparirà alla reunion di Arrow in programma durante lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori?

