Bisognerà pensarci un sacco per assicurarci che se torniamo sia ancora meglio delle due stagioni precedenti, il che è molto difficile da fare. C’è sicuramente interesse a fare una terza stagione. Però penso che per me, in questo momento, l’aereo di Cassie sia atterrato. La nuova stagione potrebbe sicuramente essere fatta oppure la storia è sicuramente pronta a continuare. Penso che gli sceneggiatori e il team abbiano fatto un ottimo lavoro nel chiudere il tutto con un grazioso inchino. Ma se dovessimo riaprire il tutto, andrebbe bene.

pensa che, almeno per il momento, non si farà unadeLa serie si è appena conclusa, e l’attrice ha svelato a People di essere soddisfatta di come si sono concluse le vicende:

L’attrice ha detto anche che tornerebbe in caso di una stagione 3, a patto che non sia subito, e che la trama dovrà riguardare Cassie e la sua battaglia per mantenere la sobrietà:

Penso di aver bisogno di un minuto. Mi sento come se avessimo appena finito. Alcuni dei miei programmi TV preferiti impiegano del tempo per tornare, e poi sono molto entusiasta della nuova stagione. Voglio assicurarmi che i fan siano entusiasti e che non stiamo spingendo troppo in fretta.

Le due stagioni de L’assistente di volo sono disponibili su Now.

