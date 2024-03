Daniel Dae Kim, che interpreta il Signore del Fuoco Ozai, è pronto ad esplorarne la pazzia nella prossima stagione di Avatar: la leggenda di Aang.

In un’intervista con GQ Magazine precedente al rinnovo, l’attore ha proprio parlato dell’evoluzione di Ozai nelle prossime stagioni di Avatar:

Una discesa nella follia sembra un territorio succoso per un attore, e non è qualcosa che ho mai esplorato sullo schermo. Se dovessimo essere abbastanza fortunati da avere una seconda stagione, non vedo l’ora di seguire quel sentiero.

Continuavo a pensare, ad esempio, a cosa è successo a Ozai quando era bambino, al fatto che avrebbe pensato che questo fosse il modo di mostrare a tuo figlio il suo destino? Ho osservato la sua linea di successione… il fatto che sia un secondo figlio, e come questo non sia il lignaggio naturale per un re. Quindi che tipo di ambizione ci vuole per sostituire il legittimo erede al trono? C’è quella frase a cui penso sempre – “ferire le persone ferisce le persone” – e mi chiedo “Qual è stato il trauma di Ozai da bambino?” perché lo sta chiaramente tramandando.