Avatar: la leggenda di Aang ha debuttato la scorsa settimana su Netflix e, mentre si aspetta il rinnovo per la stagione 2, alcuni membri del cast hanno detto cosa sperano di adattare.

Kiawentiio, che interpreta Katara, è sicura che troveremo Aang allenarsi con le tecniche dell’acqua:

L’Avatar deve ancora imparare a padroneggiare altri elementi, quindi abbiamo dovuto puntare sull’acqua e sulla terra. Se arrivassimo alla seconda stagione, credo che troveremo Aang già ad allenarsi con l’acqua solo perché nel gruppo ha una maestra che gliela insegna.

Daniel Dae Kim, che interpreta invece il Signore del Fuoco Ozai, non vede l’ora di approfondire i rapporti della famiglia:

Che rapporto c’è tra loro due quando il secondo figlio prende il posto del primo? E come si sente Iroh riguardo a tutto ciò? Non lo esploriamo mai veramente. Mi piacerebbe anche vedere cosa è successo a Zuko e alla mamma di Azula. Questo genere di cose sono cruciali per approfondire il personaggio, e mi piacerebbe vedere un po’ di più della sua storia e di come questa influenzi chi è adesso.

La serie è un adattamento originale della premiata e popolare serie animata di Nickelodeon AVATAR – LA LEGGENDA DI AANG, riproposta come avventura live action. La storia segue Aang, il giovane Avatar, mentre impara a padroneggiare i quattro elementi (Acqua, Terra, Fuoco, Aria) per ripristinare l’equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco.

Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita) ricopre il ruolo di showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. Al fianco di Kim, Dan Lin (The LEGO Movie, Aladdin) di Rideback e Lindsey Liberatore (Walker) si occupano della produzione esecutiva insieme a Michael Goi (Swamp Thing, American Horror Story). La regia è affidata a Goi, Roseanne Liang (anche nel ruolo di coproduttrice esecutiva), Jabbar Raisani e Jet Wilkinson.

La serie è disponibile su Netflix dal 22 febbraio.

