Netflix ha annunciato altri quattro nuovi ingressi nel cast della stagione 3 di Avvocato di Difesa.

Michael Irby (Mayans M.C., Barry), Maisie Klompus (Good Trouble), Wolé Parks (Superman and Lois) e Jon Tenney (And Just Like That…) si uniscono al cast in ruoli ricorrenti.

Jon Tenney sarà nuovamente Mickey Haller Senior, il padre del protagonista. Irby interpreterà l’agente della DEA James De Marco, un agente della DEA decorato che Mickey sospetta possa avere un legame sinistro con uno dei suoi casi. Klompus interpreterà Annabeth Stephens, una vicina della defunta Giselle Dallinger, che viene interrogata da Cisco, ma la sua testimonianza finisce per essere più utile all’accusa. Parks interpreterà David Lyons, il partner di lunga data del cliente di Mickey, Julian La Cosse, accusato d’omicidio.

