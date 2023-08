Netflix ha aggiornato le sue uscite di settembre 2023, aggiungendo a sorpresa Batman: The Animated Series.

Lo show debutterà il prossimo 26 settembre, ancora non sappiamo se ci saranno tutti e 85 gli episodi o solamente i 60 della prima stagione.

La serie animata dedicata all’eroe di Gotham City è andata in onda per un totale di 85 episodi e ha suscitato reazioni entusiastiche da parte della critica e del pubblico per la sua narrazione matura e adulta, i suoi toni cupi, la sua colonna sonora e il pregevole cast vocale.

Tra i doppiatori ricordiamo il compianto Kevin Conroy nei panni del Cavaliere Oscuro, Mark Hamill nei panni del Joker, Efrem Zimbalist Jr. nei panni di Alfred Pennyworth, Robert Hastings nel ruolo del commissario Jim Gordon, Ron Perlman nei panni di Clayface, Roddy McDowall nei panni del Cappellaio Matto, Adrienne Barbeau nei panni di Catwoman e la recentemente scomparsa Arleen Sorkin nei panni della dottoressa Harleen “Harley Quinn” Quinzel, creata appositamente per la serie e così ben accolta da diventare parte del canone del Batman a fumetti.

La serie ha ottenuto quattro premi Emmy, stabilendo lo standard per le serie animate dei supereroi per i decenni a venire. “Siamo orgogliosi di presentare questo cofanetto rimasterizzato per consentire alle nuove generazioni – e ai fan più accaniti della serie – di godere di questo punto di riferimento nella più alta qualità possibile “, ha detto Mary Ellen Thomas, vice presidente della Warner Bros. Home Entertainment, Family & Animation Marketing. “Questo è davvero un cofanetto epocale, con una serie di funzionalità bonus che completano perfettamente tutti i 109 capolavori episodici – oltre ai film completi e rimasterizzati Batman: Mask of the Phantasm e Batman & Mr. Freeze: SubZero.”

Guarderete la serie tv ora che debutterà su Netflix? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Netflix

I film e le serie imperdibili