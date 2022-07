Better Call Saul 6: Bryan Cranston svela in quante scene appariranno Walter White e Jesse

Nella stagione 6 di Better Call Saul appariranno in alcune scene anche Bryan Cranston e Aaron Paul, le star di Breaking Bad.

L’interprete di Walter White ha ora condiviso qualche dettaglio del suo coinvolgimento nell’ultima stagione dello spinoff, che tornerà sugli schermi americani di AMC l’11 luglio.

Durante il podcast Basic! di SiriusXM, Cranston ha parlato di Walt e Jesse dichiarando:

C’è una scena in cui è presente Aaron senza di me. E c’è una scena in cui io sono presente senza di lui. E poi c’è una scena in cui siamo entrambi. Ci sono quindi tre scene in arrivo, ed è piuttosto fantastico.

Bryan ha aggiunto:

Se devo essere onesto, considerando che giravamo tutto nella “bolla” non in sequenza, non so nemmeno in che puntate siamo presenti. Dovrete scoprirlo.

La star di Breaking Bad ha raccontato che hanno girato le scene nell’unico periodo in cui erano disponibili:

Ci hanno fatto arrivare privatamente ad Albuquerque, siamo andati in un’area privata dall’aeroporto e, non appena siamo usciti dall’aereo, c’era un SUV che ci stava aspettando ai piedi della scaletta. Eravamo completamente nascosti, in vero stile Breaking Bad. Nessuno sapeva, o poteva sapere, che eravamo in città ed è stato eccitante.

Cranston e Paul hanno quindi trascorso quattro giorni nascosti in un Airbnb, senza avere il permesso di uscire:

Poi arrivava il SUV e dovevamo salire e guidare fino allo studio.

