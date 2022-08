Better Call Saul: cosa succede a Kim dopo il finale? La teoria di Rhea Seehorn

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Rhea Seehorn ha svelato ciò che pensa sia successo a Kim dopo il finale di Better Call Saul.

La serie si è conclusa qualche giorno fa, e negli ultimi minuti del finale vediamo l’incontro tra Kim Wexler (Seehorn) e Jimmy McGill (Bob Odenkirk) dopo che quest’ultimo ha iniziato a scontare la sua pena in prigione – una sequenza che inizialmente era stata concepita in un altro modo. I due fumano una sigaretta in un momento commovente.

Ma cosa è successo dopo la visita? Seehorn ne ha parlato in un’intervista pubblicata da The Envelope, sbilanciandosi con le sue opinioni sul futuro del suo personaggio. Verosimilmente, Kim tornerà a lavorare ed è possibile che cerchi nuovi modi per ridurre la pena di Jimmy. Non solo, secondo lei tornerà anche a trovarlo:

Peter Gould (co-showrunner, ndr) ha detto che spera che il pubblico continui a fare ipotesi dopo aver visto il finale, pensandoci anche il giorno dopo, le due settimane successive, i sei mesi successivi, il resto delle loro vite. Spera che riflettano sul suo significato e sul significato di qualsiasi ipotesi possibile. C’è un motivo per cui non aveva i capelli biondi quando è tornata, o una coda di cavallo, o i capelli neri raccolti in una coda di cavallo. Sono cose molto specifiche. Non penso che sia un reset, e che ora tutto vada bene e Kim tornerà a essere la Kim di sempre. Personalmente, penso che che si sia una sorta di ricostruzione, un tentativo di assaporare una possibile seconda chance nella vita che sia più veritiera. E per Kim, penso che la parte più veritiera della sua vita coinvolga esercitare la legge e provare nuovamente ad aiutare le persone. Sono una inguaribile romantica, quindi non riesco a non pensare che lei cerchi di trovare una qualche maniera per diminuire la pena di Jimmy. Intendo una maniera che non sia truffaldina. Non penso che sia la fine della loro relazione, ma penso anche che ci siano tantissime persone che ritengono che lei non tornerà mai più a trovarlo e che la loro storia sia finita. Ma questo mi fa piangere troppo forte, quindi non posso pensarlo.

