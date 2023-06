Billions si concluderà con gli episodi della stagione 7 e Showtime ha ora annunciato quando debutteranno sugli schermi americani gli episodi inediti.

La première avverrà venerdì 11 agosto in streaming su Paramount+ e il 13 agosto su Showtime. Le puntate successive saranno distribuite settimanalmente.

Damian Lewis ha ripreso il ruolo di Bobby “Axe” Axelrod nelle dodici puntate, ritornando sul set accanto a Paul Giamatti, Corey Stoll e Maggie Siff.

Chris McCarthy, presidente e CEO di Showtime/MTV Entertainment Studios e Paramount Media Networks, ha dichiarato:

Billions ha esplorato abilmente il potere, i soldi e l’avarizia in un modo che non solo l’ha resa un enorme successo, ma ha anche definito un proprio genere grazie alla mente creativa di Brian Koppelman e David Levien. Questa stagione finale è piena di dialoghi incredibili e complessi, e le dinamiche tra i personaggi che i fan hanno imparato ad amare, e siamo elettrizzati nel collaborare con loro trasformando questa serie in un franchise globale.