In occasione della presentazione dei primi due episodi della seconda stagione di What If…? agli studios della Disney di Burbank, è stata annunciata una nuova serie animata dei Marvel Studios, intitolata Eyes of Wakanda.

La serie verrà prodotta da Marvel Animation e dovrebbe uscire su Disney+ nel corso del 2024, perché l’annuncio era incluso nella lista delle prossime serie animate in arrivo l’anno prossimo come X-Men ’97 e Spider-Man: Freshman Year, che ora si intitola Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

“Lungo la storia del Wakanda, guerrieri coraggiosi hanno ricevuto il compito di viaggiare in giro per il mondo per recuperare pericolosi oggetti fatti di vibranio. Questa è la loro storia”: la serie viene descritta così dalla Marvel.

Vi ricordiamo che è anche in sviluppo una serie live action spin-off di Black Panther, ma di essa non si hanno notizie da circa un anno.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Marvel

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios