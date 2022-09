Blade Runner 2099: Amazon annuncia la produzione della serie sequel dei film sci-fi

Amazon ha annunciato il via libera alla produzione di Blade Runner 2099, una nuova serie ideata come sequel del film diretto da Ridley Scott e di quello del regista Denis Villeneuve.

Il progetto era in fase di sviluppo dal novembre 2021 e, per ora, non è stata rivelata la trama del progetto. Il titolo suggerisce tuttavia che la storia sarà ambientata 50 anni dopo quanto accaduto nel lungometraggio con star Ryan Gosling e Harrison Ford.

Silka Luisa sarà showrunner della nuova serie e nel team della produzione ci sarà anche Ridley Scott tramite la sua Scott Free Productions, in collaborazione con Michael Green e Andrew Kosove e Broderick Johson, co-fondatori di Alcon Entertainment.

Tra gli autori degli episodi ci sarà inoltre Tom Spezialy.

Vernon Sanders, a capo di Amazon Studios, ha dichiarato:

Il film originale di Blade Runner diretto da Ridley Scott è considerato uno dei film sci-fi più grandiosi e influenti di sempre e siamo entusiasti di introdurre Blade Runner 2099 ai nostri consumatori a livello globale di Prime Video. Siamo onorati di poter presentare questa continuazione della saga di Blade Runner e siamo certi che unendo le forze con Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions e Silka Luisa, che possiede un incredibile talento, Blade Runner 2099 sarà all’altezza dell’intelletto, dei temi e dello spirito dei film che l’hanno preceduta.

Che ne pensate della produzione della serie Blade Runner 2099? Lasciate un commento!

Fonte: Variety