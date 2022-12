Blockbuster: Netflix cancella la serie tv dopo una sola stagione

Netflix ha cancellato Blockbuster dopo una sola stagione, la serie tv con Randall Park e Melissa Fumero non tornerà con nuovi episodi.

La cancellazione probabilmente non stupirà nessuno. In questi due mesi, Blockbuster non è mai riuscito a entrare nella top 10 di nessun paese. Ironia della sorte, è stata proprio Netflix a far chiudere l’azienda di videonoleggio.

Lo show ha come protagonista Timmy Yoon, personaggio interpretato da Randall Park, che viene descritto come un “sognatore analogico che vive in un mondo 5G” che scopre di lavorare nell’ultimo negozio di Blockbuster Video nella nazione.

Timmy e i suoi dipendenti, tra cui la donna di cui è da tempo innamorato, Eliza (Melissa Fumero), devono quindi lottare per rimanere rilevanti. L’unico modo per riuscirci è ricordare alla loro comunità che possono offrire qualcosa che le grandi società non possono dare: un legame umano.

Tra gli interpreti ci sono anche Tyler Alvarez, Madeleine Arthur, Olga Merediz, JB Smoove, e Kamaia Fairburn.

La serie è stata creata da Vanessa Ramos (Superstore) in collaborazione con David Caspe (Happy Endings), Jackie Clarke (Superstore) che hanno inoltre l’incarico di sceneggiatori e produttori esecutivi.

John Davis e John Fox sono produttori della serie per conto di Davis Entertainment e Universal Television.

Fonte: Deadline