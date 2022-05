, lo spinoff della serie con star Titus Welliver, ha ottenuto ilper lada parte di Amazon Freevee, la piattaforma di streaming gratuita grazie alla presenza di spot e pubblicità.

Lauren Anderson, responsabile dei contenuti e della programmazione del servizio con Ryan Pirozzi, ha accennato inoltre alla possibilità di ulteriori progetti ambientati nell’universo del detective.

Il debutto della serie avverrà il 6 maggio e al centro della trama ci sarà ancora una volta il detective della omicidi, ora in pensione, Harry Bosch, mentre affronta un nuovo capitolo della sua vita e della sua carriera. Nel frattempo l’avvocato Honey “Money” Chandler (Mimi Rogers) lotta per mantenere la sua fede nel sistema giudiziario dopo essere sopravvissuta a un tentato omicidio. Maddie Bosch (Madison Lintz) scopre infine le possibilità e le sfide rappresentate dall’essere una nuova arrivata tra le fila della polizia, affrontando i primi impegni per le strade di Los Angeles.

GUARDA – Il trailer della serie

Lo spinoff è prodotto dallo scrittore Michael Connelly in collaborazione con Fabel Entertainment, Eric Overmyer, Tom Bernardo, Henrik Bastin, Pieter Jan Burgge e Titus Welliver.

Anderson ha sottolineato:

Siamo esplorando altre partnership con Michael Connelly perché chi non lo farebbe, e per quale motivo, e siamo elettrizzati nell’avere Bosch nella nostra programmazione e, speriamo, molte altre cose da fare con Michael in futuro.

Che ne pensate del rinnovo per la stagione 2 di Bosch: Legacy? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline