Breaking Bad: le foto delle statue di bronzo di Walter e Jesse

Sono state esposte ad Albuquerque le due statue dedicate ai protagonisti di Breaking Bad commissionate da Vince Gilligan, il creatore della acclamata serie.

Le due statue raffiguranti i protagonisti Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul) sono state donate alla città da Gilligan e da Sony Pictures Television. Potete vedere qui sotto la foto delle statue al fianco dei due attori.

Bryan Cranston, ospite all’evento di inaugurazione ha ringraziato così la città di Albuquerque:

Siamo onorati da tutto questo. Siamo felici, forse un po’ imbarazzati di avere delle statue. E quando sono venuti da me per la prima volta e mi hanno detto che volevamo fare delle statue ho pensato: ‘Wow, fantastico, Heisenberg e Walter White!’ Ne sono davvero grato… Non c’è alcuna preparazione alla notizia che stai ricevendo una statua. Sono solo grato che sia al chiuso, così i piccioni non ci cagheranno in testa.