Vince Gilligan, dopo la fine di Better Call Saul, sembra aver chiuso definitivamente la sua esperienza con l’universo di Breaking Bad e, in un’intervista rilasciata a Variety, ha spiegato cosa potrebbe spingerlo a ritornare in quel mondo.

Lo sceneggiatore ha ammesso:

Se devo essere brutalmente onesto, se il mio prossimo show e quello dopo fossero un disastro, e nessuno volesse vederli e tutti volessero Breaking Bad, chi lo sa! Forse capiremo quale è il nostro percorso in modo più chiaro facendo qualcosa in futuro. Ma mi piacerebbe lasciarlo stare.

Gilligan ha aggiunto:

Breaking Bad e Better Call Saul sono il lavoro della mia vita, sarà la prima cosa incisa sulla mia tomba e non potrei esserne più orgoglioso. E mi chiedo in un certo senso se ci siano altre storie da raccontare, ma non voglio ripetermi.

Vince ha ribadito:

Mi guardo intorno e vedo altri mondi narrativi – non farò nomi – che sembrano in una situazione ‘Stanno davvero sfruttando fino all’ultimo quel franchise’. Odierei se accadesse con noi. Preferirei andarmene prima che troppo tardi. Ma mai dire mai. Ora mi sento così, ma non si può sapere cosa accadrà in futuro.

Che ne pensate? Ha ragione Vince Gilligan a non voler tornare nell’universo di Breaking Bad?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Variety